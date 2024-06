LIVE – Trapani-Fortitudo Bologna | gara-1 finale playoff Serie A2 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Ilindi, sfida valida come-1 delladeidellaA2di. Inizia lache conclude il Tabellone Argento: la posta in palio è altissima, visto che chi avrà la meglio otterrà un posto nella prossimaA1. Il duello è serrato, tra due squadre che hanno superato brillantemente le due precedenti fasi: in particolare, laha fatto un percorso netto, vincendo sia i quarti (contro Treviglio) che le semifinali (contro Rieti) per 3-0., invece, aveva concesso solo una partita a Piacenza, dominando, poi, contro Verona. Un testa a testa che assume ancora più rilievo se si pensa che ad affrontarsi sono la squadra che aveva dominato in lungo e in largo il Tabellone Verde e quella che aveva chiuso al secondo posto il Tabellone Rosso, nella regular season: insomma, gli ingredienti per unacaldissima ci sono tutti, non resta che godersi lo spettacolo.