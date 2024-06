LIVE Paolini-Andreescu Roland Garros 2024 in DIRETTA | la rediviva canadese sulla strada verso gli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale del match di terzo turno deltra Jasminee laBianca Vanessa. Primo confronto diretto tra le due giocatrici, con la vincente della sfida che troverà aglidi finale una tra la cinese Qinwen Zheng e la russa Elina Avanesyan., ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta a questo appuntamento a margine delle due vittorie per 2-0 sull’australiana Daria Saville e sull’americana Haylei Baptiste. Dopo aver ceduto a sorpresa all’egiziana Sherif all’esordio in quel di Roma ad una settimana dagliraccolti nel WTA 1000 di Madrid l’azzurra vuole irrompere nella seconda settimana dello Slam parigino.