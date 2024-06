LIVE Musetti-Djokovic Roland Garros 2024 in DIRETTA | si allunga l’attesa Dimitrov perde il 3° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU 21:36 Accorcia le distanze Bergs! Vince il 3° set per 6-4 ela partita precedente. 20:44 Grigorvince il secondo set del match contro Zizou Bergs, spostato sullo Chatrier per finire i match di 3° turno della parte bassa e allinearla in tutti i modi agli ottavi. 6-3, 7-6 il punteggio per il bulgaro sul belga, dopodiché toccherà a Lorenzo! 19:35 Tra pochi minuti in campo dunque Grigore Zizou Bergs, che riprenderanno dal punteggio di 6-3, 2-1 e servizio per il bulgaro tds 10 del torneo. Poi!! 19:34 Incredibile partita sullo Chatrier! Alexander Zverev si salva da 4-1 e servizio per Tallon Griekspoor e chiude per 10-3 al tiebreak decisivo! 18:19 Zverev e Griekspoor iniziano il quinto set a brave!! Dopo questo parziale la prosecuzione di-Bergs 6-3, 2-1 e poi!! 17:14 DUNQUE, Cambia la situazione.