Fonte : sportface di 1 giu 2024

Il campionato lascia così la penisola iberica dopo il round catalano, per disputare il Gran Premio d’Italia. . COME VEDERE LE QUALIFICHE IN TV 10:50 – Bandiera verde, parte il Q1! Buon divertimento! 10:48 – Prima del via delle qualifiche vi ricordiamo che Francesco Bagnaia dovrà scontare tre posizioni di penalità sulla griglia di domenica 10:45 – Buongiorno amici di Sportface.

LIVE – MotoGP GP Italia 2024 | le qualifiche in DIRETTA