LIVE – Italia-Brasile 1-1 24-26 27-25 0-0 | Nations League femminile volley 2024 in DIRETTA

(Di sabato 1 giugno 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 3 della seconda settimana dellaball(VNL). Dopo le nette vittorie contro Francia e Repubblica Dominicana, le azzurre affrontano la squadra più temibile di questa settimana di VNL. La compagine verdeoro di Zé Roberto, reduce dalle vittorie contro Giappone e Olanda, è infatti seconda nel ranking mondiale e già qualificata per i Giochi di Parigi. Le azzurre di Julio Velasco vanno dunque a caccia di un successo che regalerebbe molti punti nel ranking in ottica qualificazione olimpica. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 6.30ne di sabato 1 giugno alla Galaxy Arena di Macao, in Cina.