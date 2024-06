L' Italvolley vince 3-0 in Canada nel test Pre-Nations League

Fonte : ilgiornaleditalia di 1 giu 2024

Nella prima di due amichevoli in preparazione alla week 2 di VNL buona prova degli azzurri di De Giorgi ROMA - L'Italia di De Giorgi ha battuto il Canada 3-0 (25-23, 25-20, 25-19), nella prima di due amichevoli in preparazione alla week 2 di Volleyball Nations League in programma ad Ottawa dal 4 al .

