Fonte : puntomagazine di 1 giu 2024

Sarà un’importante riflessione su quello che non sta funzionando nel fantastico mondo di Giorgia Meloni e per conoscere le soluzioni che il M5S pensa di offrire ai problemi che più preoccupano gli italiani: dal carovita ai tagli alla sanità, fino ai rischi per l’ambiente e per la nostra sicurezza, fra leader mondiali che ci portano alle soglie della Terza Guerra Mondiale.

L’Italia che Conta A Villaricca proiezione del documentario di Conte per le Europee