L’Inter guarda ai parametri zero | resta viva l’ipotesi spagnola

(Di sabato 1 giugno 2024) Il Real Madrid si gioca l’ennesima Champions League: Nacho Fernandez – nel mirino del– dribbla sul suo futuro e si concentra sulla finale contro il Borussia Dortmund. ADDIO – Nacho è pronto a giocare la sua ultima partita con il Real Madrid. Il difensore dei Blancos potrebbe dire addio con la maglia da titolare nella sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund che vale l’ennesima finale di Champions League per gli spagnoli. Nella mattinata di oggi, a Movistar, Nacho Fernández ha dribblato le domande sul suo futuro – accostato spesso al– concentrando tutti i pensieri sulla sfida che andrà in scena a Londra, nella cornice del Wembley. Tra Inter e MLS: un futuro a colori per Nacho FUTURO – Nonostante le parole sul suo addio da Madrid non siano state chiare ma abbastanza criptiche, il difensore del Real Madrid stando altrove.