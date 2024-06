L’indecisionista Meloni isola l’Italia punisce gli ucraini e mostra il suo vero volto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 1 giugno 2024) Giorgiariporta in auge l’Italietta che nei momenti chiave sinelle sue furbizie e parafrasando Hannah Arendt nella pavidità del male. I Paesi del mondo libero e democratico hanno quasi tutti deciso di allentare le restrizioni che impedivano l’uso di armi in dotazione all’Ucraina in gradi di colpire le postazioni sul suolo russo da cui partono gli attacchi di Mosca. Il governo tedesco ha autorizzato Kyjiv a utilizzare le armi inviate a supporto difensivo per gli attacchi nella zona al confine tra i due Stati. In questo senso ci sono state consultazioni negli ultimi giorni tra Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Germania. Anche la Polonia, gli scandinavi, i baltici, i Paesi Bassi, il Canada hanno deciso in questa direzione. Mancano all’appello Belgio, Spagna e appunto