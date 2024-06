Licenziata la manager stuprata in un locale sui Navigli L’azienda | non è più efficiente ecco 5mila euro di buonuscita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Milano, 1 giugno 2024 – Era stata vittima di uno stupro di gruppo in unsuia Milano nel marzo del 2023, ora latorinese, di 32 anni, è statadall'azienda con sede legale in Olanda per la quale lavorava ad Assago.dopo averle subito espresso solidarietà, ha poi ritenuto che "non fosse più" e le ha offerto 5 miladi. E' quanto riporta in un articolo La Stampa. La violenza Dopo una festa la donna "venneper una notte intera da tre ragazzi che considerava suoi amici. Tutti, lei compresa, avevano esagerato con l'alcol". I presunti responsabili della violenza furono identificati e arrestati dai carabinieri. La solidarietà La vittima fu curata in ospedale. "I colleghi e i dirigenti dell'azienda per cui lavorava da tre anni, specializzata nel commercio di brand di lusso, si strinsero intorno a lei: “Hai tutto il nostro sostegno, non mollare”.