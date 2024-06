Latina Stagione estiva 2024 | il piano della circolazione e della sosta istituita la zona 30Km h

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di sabato 1 giugno 2024)– Al via la regolamentazioneper lanellaMarina. Tra le novità introdotte, con ordinanza del dipartimento Trasporti e mobilità del Comune di, l’istituzione/h per tutti i veicoli su strada Lungomare, tratto compreso tra la rotatoria di Rio Martino e via L'articolo: illa/h Temporeale Quotidiano. .