L’Allianz guarda avanti Ecco Tommaso Barotto

(Di sabato 1 giugno 2024) È praticamente completa la rosa delMilano per la stagione 2024-25. A fare le veci del belga Ferre Regges ci sarà, come secondo opposto,. Il nome del pallavolista, scuola Diavoli Rosa, classe 2005, da anni viene associato alla società lombarda che finalmente è riuscita ad accaparrarsi uno dei più interessanti prospetti. Alto 2.12, ha disputato l’ultima stagione a Porto Viro in A2 e in passato è stato due volte campione d’Italia Under 17, due volte eletto miglior giocatore d’Italia e medaglia d’argento con la nazionale Under 19. "Da Porto Viro mi porto una maggiore esperienza fatta in un campionato di livello come la serie A2. Sono consapevole che la SuperLega sia un mondo diverso. Ci sarà da lavorare e lavorare, per riuscire ad abituarmi al ritmo e al livello di gioco.