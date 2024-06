“L’Agcom sta falsando le Elezioni europee” | la lista di Cateno De Luca chiede aiuto a Mattarella

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 1 giugno 2024) Libertà, lacreata daDe, è penalizzata dalle disposizioni dell'Agcom per la par condicio in vista delle europee. Lo ha scritto lo stesso Dein una lettera al presidente: il problema è che il Garante delle comunicazioni avrebbe assegnato zero minuti di esposizione mediatica a Libertà e altre due liste. .