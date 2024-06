Fonte : orizzontescuola di 1 giu 2024

L'articolo La responsabilità di genitori e insegnanti per il comportamento degli alunni. . 2048, I e II, c. 2106) ha operato una ricognizione delle responsabilità dei genitori e degli insegnanti per le condotte poste in essere dagli alunni nel corso dell’orario scolastico.

La responsabilità di genitori e insegnanti per il comportamento degli alunni Un caso in tribunale