La Juventus torna nell’Eca | l’annuncio di Al-Khelaifi e la risposta

(Di sabato 1 giugno 2024) Laa far parte ufficialmente dell’Eca, l’associazione europea dei club. La conferma è arrivata direttamente da Nasser Al-nel corso dell’ultimo meeting stagionale dell’associazione. Il club bianconero era stato escluso dopo l’adesione al progetto della Superlega. “Iniziamo questo incontro con alcune notizie importanti: dopo diversi incontri con la dirigenza e la proprietà, sono felice di annunciare che laha formalizzato la richiesta dire”, sono le prime parole di Al. “Le porte dell’Eca sono sempre aperte per i club che difendono gli interessi collettivi, che credono nelle riforme e lavorano in maniera costruttiva con le altre proprietà. Per questo siamo felici di riaccogliere lanella famiglia del calcio europeo”.