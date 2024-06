Fonte : fanpage di 1 giu 2024

000 donne seguite per 25 anni. . Significativo il rischio ridotto di cancro e malattie cardiovascolari. Un team di ricerca internazionale ha determinato che le donne che seguono la dieta mediterranea hanno un rischio ridotto di morte per tutte le cause del 23%.

La dieta mediterranea abbatte il rischio di morte nelle donne | benefici contro cancro e infarto