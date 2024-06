Fonte : sportface di 1 giu 2024

La prima rete, su assist di Kroos per il gol di Carvajal, è un’era passata che si chiude. Il Real sfiora anche il 2-0 con Bellingham che ha un rigore in movimento, ma il suo tocco da biliardo è deviato in angolo da Hummels.

La Decimoquinta dei Blancos Real Madrid e Ancelotti nella leggenda | Dortmund ko a Wembley