La Champions è sempre del Real! Ancelotti nella leggenda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) IlMadrid ha vinto laLeague battendo 2-0 in finale a Wembley 2-0 i tedeschi del Borussia Dortmund con le reti di Carvajal al 74mo e Vinicius all'83mo. Per i 'blancos' è la 15mo coppa dalle grandi orecchio tra quelle dei Campioni e la. Per Carloè la quinta da allenatore oltre alle due conquistate da giocatore. I gialloneri tedeschi erano stati assoluti dominatori di un primo tempo in cui gli è mancato solo il gol (un palo e almeno altre due palle gol nitide) ma in ripresa ilè salito in cattedra e ha trovato le fiammate decisive nell'ultimo quarto d'ora con Carvajal e Vinicius. Edin Terzic e il suo Borussia tornano a casa a mani vuote e con tanti rimpianti per le occasioni non sfruttate: Wembley, a distanza di 11 anni dalla finale persa con il Bayern Monaco nel 2013, è ancora stregata per il Dortmund.