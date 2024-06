Fonte : cinefilos di 1 giu 2024

L’ho provato io stesso“, ha detto. “Come fan, so quanto sia stata frustrante la narrazione di Star Wars in passato. Ci si aspettava che Daisy Ridley fosse annunciata come protagonista di Star Wars: Il Risveglio della Forza, ma le reazioni sono aumentate quando il suo personaggio, Rey, è stato considerato una “Mary Sue”.

Kathleen Kennedy dice che molte donne che entrano in STAR WARS hanno difficoltà a causa della fanbase dominata dagli uomini