Kate si affaccerà al balcone | l' indiscrezione che cambia tutto

(Di sabato 1 giugno 2024)Middleton "non ci sarà": con poche, dirette parole, Kensington Palace ha comunicato che la principessa del Galles l'8 giugno non presenzierà alla parata militare chiamata Colonel's Review. Il cerimoniale si svolge il fine settimana prima del Trooping the Colour, in cui si celebra il compleanno ufficiale del sovrano britannico. Ma ora, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbere. La futura regina, infatti, starebbe prendendo in considerazione la possibilità di affacciarsi alreale. È quanto ha rivelato una fonte vicina alla Corona a The Independent. In qualità di colonnello capo delle guardie irlandesi, ruolo che le è stato assegnato nel 2023, ora si ipotizza cheMiddleton, che ha subito un intervento chirurgico per un tumore e che si sta sottoponendo a un ciclo di chemioterapia, possa salutare i sudditi come di rito.