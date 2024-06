Jennifer Lopez la brutta notizia spiazza i fan | Sono devastata Cosa succede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024)ha cancellato il tour estivo negli Stati Uniti. Un annuncio che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole. “dall’idea di deludervi – ha fatto sapere la popstar – ma vi prego di capire che non avrei preso questa decisione se non avessi sentito che questa era unanecessaria”. La popstar ha promesso di tornare presto, ma non ha fornito ulteriori indicazioni sul motivo della decisione. L’organizzazione della tournée ha spiegato che“si prenderà del tempo per stare con i figli, la famiglia e gli amici più stretti”. Laarriva in mezzo a voci che parlano di una crisi trae il marito, Ben Affleck. I due, secondo i media americani, vivrebbero da tempo separati. La coppia si era sposata nel luglio del 2022.