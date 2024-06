Fonte : dilei di 1 giu 2024

Un atteggiamento che ha messo in allarme tutti, dato che sono soliti uscire insieme e mostrarsi molto affiatati, suffragata inoltre dalla decisione di lui di lasciare la loro casa di lusso di Beverly Hills per trasferirsi in un’abitazione in affitto in attesa che entrambi capiscano cosa fare del loro futuro.

Jennifer Lopez annulla il tour Lo staff | Deve stare con la famiglia