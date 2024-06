Fonte : ilfaroonline di 1 giu 2024

Netanyahu: “Hamas va distrutta” E il premier israeliano Netanyahu, in un comunicato diffuso dal suo ufficio, ha affermato che “le condizioni di Israele per porre fine alla guerra non sono cambiate: la distruzione delle capacità militari e di governo di Hamas, la liberazione di tutti gli ostaggi e la garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele”.

Israele propone una roadmap per la fine della guerra a Gaza