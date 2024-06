Fonte : sportface di 1 giu 2024

Bastoni non è un fuoriclasse” SportFace. Come secondo, ci metto Barella. Barella giocherebbe in qualsiasi squadra al mondo. Inter, Zazzaroni: “Barella giocherebbe in qualsiasi squadra al mondo.

Inter Zazzaroni | Barella giocherebbe in qualsiasi squadra al mondo Bastoni non è un fuoriclasse