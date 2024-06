Il sottostimato problema dell’inquinamento da usura del traffico cittadino

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 1 giugno 2024) L’inquinamento atmosferico legato alnon riguarda solo i motori a combustione. Anzi. Secondo un documento di Arpa Lombardia presentato al Comune di Milano lo scorso 17 maggio, nel capoluogo lombardo «le emissioni di particolato dadi freni, pneumatici e asfalto superano quelle del tubo di scappamento». Le rilevazioni confermano quella che è ormai un’evidenza corroborata da diverse ricerche scientifiche: uno studio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – pubblicato sulla rivista Environmental pollution – aveva già dimostrato come le polveri più sottili che respiriamo in città derivino per l’ottanta per cento dai residui prodotti dai sistemi frenanti e dagli pneumatici di veicoli. «Utilizziamo le api come campionatori di inquinanti ambientali», spiega a Linkiesta Ilaria Negri, entomologa e coautrice dello studio.