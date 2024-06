Il senso del Borussia Dortmund per armi e difesa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) A pochi giorni dalle elezioni europee, e giusto alla vigilia della Champions League, scoppia in Germania un caso “politico” insolito tra calcio e, che rivela come sta cambiando l’umore dei ted... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.