Il fronte europeo e la solidarietà degli ucraini in mezzo alle macerie create dai russi

(Di sabato 1 giugno 2024) Bambini che disegnano case in fiamme, orfani di guerra, proprietari che sono tornati a vivere in abitazioni devastate, ma anche ricostruzione sulleper i soldati ale tante bandiere dell’Europa che rappresentano l’orizzontedopo due anni edi guerra. E poi il viaggio nell’oblast del Donetsk, dove Patrizia De Grazia – presidente nazionale dei Radicali italiani, candidataelezioni europee per la lista Stati Uniti d’Europa nella circoscrizione del Nord Ovest –si è recata a trentacinque chilometri dalla prima linea dei combattimenti. «Sono venuta in Ucraina per favorire il gemellaggio fra i Comuni di Parma, Mantova, Firenze, Varese e cittadine della Poltava per favorire il processo di avvicinamento e adesione dell’Ucraina all’Unione europea», dice a Linkiesta da Varsavia dove si trovava ieri prima di rientrare in Italia.