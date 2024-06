Il condottiero Sul trionfo c’è la firma del mister | | Siamo riusciti a scrivere la storia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Avevano chiuso da quinti in classifica, i neroverdi, e sono arrivati al Viola Park con le stimmate di mina vagante. Esplosa, come capita alle mine vaganti, a Bagno a Ripoli sulla scorta di percorso quasi netto. Tre vittorie su tre, sette gol fatti e uno subito, con tanti saluti ad Atalanta, stesa nei quarti, poi all’Inter che aveva chiuso il campionato da ‘primissima’ in classifica, battuta 3-1 in semifinale, e da ultimo alla Roma, che in stagione regolare aveva fatto 11 punti più dei neroverdi. Il capolavoro lo confeziona Francesco Palmieri, nuovo direttore sportivo del Sassuolo che, da ex responsabile del settore giovanile, lascia col ‘botto’, ma soprattutto lo ‘griffa’ Emiliano Bigica (in foto), tecnico che la stagione scorsa aveva lasciato i neroverdi ad un passo dal sogno ma su quel sogno si è riaèppampicato.