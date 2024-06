I ricordi emersi dalla pulizia delle foto salvate dall’alluvione in Emilia-Romagna

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 1 giugno 2024) “Di quanto ci accade restano i. Effimeri per natura, si deformano e sbiadiscono col tempo come la nostra t-shirt preferita. Ci affidiamo agli oggetti per ancorare il nostro passato a qualcosa di concreto. Grazie a un grumo di atomi che chiamiamo spilla, tazza o portacarte, riportiamo in superficie un granello di memoria». Partendo da questo assunto, Federica Nannini e Roberto Braga si esprimono attraverso il loro progettografico “Il fallimento degli oggetti”, esposto dal 27 aprile al 29 maggio presso la profumeria Casimiro Essenza di Reggio. Parliamo di una sequenza di immagini che racconta come, in quanto tempo e attraverso quali calamità naturali unagrafia cerchi di rendere tutti immortali. La memoria è evanescente, e lagrafia, soprattutto quella di famiglia, appare come un espediente per consegnare iall’eterno, nell’illusione di arrestare lo scorrere del tempo, esorcizzando al tempo stesso la morte.