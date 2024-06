Holden il debutto in classifica e perché ha voluto Sarah nel nuovo album

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 1 giugno 2024) Ildidal titolo Joseph ha debuttato alla posizione #6 dellaFIMI battendo così tutti gli altri finalisti di Amici. La scorsa settimana, infatti, ai loro debutti Mida, Petit ehanno esordito rispettivamente alla posizione #9, #10 e #12 e già questa sono scesi alla #12, #15 e #23. Un trend non buonissimo soprattutto per la vincitrice che ha goduto dell’hype del trionfo. Fra i brani più belli deldic’è senza dubbio Ossidiana, un singolo che vanta una mini partecipazione proprio diche ripete uno dei vari ritornelli. Ospite a RDS Next, il cantante ha così raccontato com’è nata questa collaborazione: “La voce in Ossidiana è di, cosa le voglio dire? Solo ciao, se no… In questo brano vorrei trasmettere in un certo senso anche leggerezza, è un brano che io reputo leggero, tra l’altro questa mini collab connasce così per caso, ci incontriamo e io stavo lavorando proprio alla finalizzazione del pezzo, che mancava lo special e ci viene in mente questa roba qui di provare a registrarla, è stato tutto molto veloce e naturale, quindi direi quello, anche un po’ di leggerezza”.