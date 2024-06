Happy Car l’esordio è amaro Cinquina Catania oggi il Napoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) L’Car Samb apre il campionato di Serie A 2024 con una sconfitta per 2-5 contro. Nel primo tempo passano in vantaggio i siciliani: i rossoblu perdono il possesso del pallone, Farinha calcia e trova il muro di Paterniti ma sulla conseguente ribattuta Caique sigla lo 0-1. Poco più tardi arriva il raddoppio di Rafael che in palleggio avanza e fa partire un destro potente, Paterniti devia ma il pallone finisce in rete, 0-2. I rossoblu, però, non mollano e costruiscono una bella azione che vede protagonisti Bernardo e Addarii, con quest’ultimo che in area trova Raphael Silva e di rovesciata accorcia le distanze, 1-2. Nel secondo tempo ilrealizza subito l’1-3 con Be Martins che fa partire un missile da tiro libero sul quale Paterniti non può fare nulla.