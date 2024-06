Fonte : lanazione di 1 giu 2024

Saranno giorni caldissimi, dunque, e allo stesso tempo decisivi per il futuro del Gubbio: tutto si concentra in poche settimane. È ancora presto per fare nomi ma Notari in primis non vuole perdere lo status quo guadagnato in questi ultimi tre anni, in cui sono stati conquistati ben 172 punti, che hanno fruttato un settimo posto e due quinti posti, tradotti poi in tre partecipazioni ai playoff.

Gubbio da costruire | prima il ds poi casting-tecnico