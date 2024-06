Fonte : sport.quotidiano di 1 giu 2024

Grande soddisfazione in tutto lo staff grossetano a partire dal tecnico Giorgetti, che continua a mietere successi in giro per l’Italia. Match avvincente ma che Gregorio si aggiudica, nonostante la stanchezza di tre match in pochi giorni, ritrovando lucidità precisione tecnica e schivate da campione come lo giudicano i tre giudici attorno al ring.

Gregorio Tambelli conquista il Torneo Élite e il pass per i Campionati italiani assoluti