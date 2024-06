Fonte : newsnosh di 1 giu 2024

Il ruolo dei batteri intestinali durante la gravidanza Uno studio recente ha scoperto che durante la gravidanza, due specie all’interno del microbioma intestinale sono in grado di trasformare i corticosteroidi in ormoni progestinici, che svolgono un ruolo chiave nell’influenzare l’umore e il comportamento delle donne in gravidanza.

Gli ormoni sessuali nell’intestino aumentano durante la gravidanza grazie a batteri attivi