Fonte : teleclubitalia di 1 giu 2024

Blitz nel L'articolo Giugliano, stretta sul campo rom di via Carrafiello: sequestrato tir con rimorchio Teleclubitalia. Un’intensa operazione di controllo è stata effettuata ieri al campo rom di Via Carrafiello dalla Polizia Locale di Giugliano, in collaborazione con le pattuglie dell’Esercito impegnate nel progetto “Cabina di Regia di Terra dei Fuochi“.

Giugliano stretta sul campo rom di via Carrafiello | sequestrato tir con rimorchio