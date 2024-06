Fonte : bergamonews di 1 giu 2024

Per il centrodestra, invece, l’appuntamento è sempre fissato per la giornata di giovedì, ma in serata. Bergamo. Manca infatti solo una settimana al voto: l’appuntamento elettorale per le amministrative di Bergamo è per le giornate dell’8 e del 9 di giugno.

Giovedì 6 giugno le chiusure della campagna elettorale di Carnevali e Pezzotta in Piazza Pontida e Piazza Dante