Giancarlo Esposito nel cast di Captain America | Brave New World

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 1 giugno 2024) Il celebre attoreè entrato a far parte deldiNew, uno dei prossimi capitoli dell’MCU. L’ingaggio dell’attore è arrivato in occasione dell’avvio delle classiche riprese aggiuntive che, secondo il the Hollywood Reporter, sono partite da Atlanta e dureranno ben 22 giorni. La fonte ha inoltre aggiunto che il costo di questo re-shoot costerà molto meno di quelli lunghi e complicati realizzati per altri film Marvel quali The Marvels e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e chesi è già presentato sul set., il ruolo ed il re-shoot L’attore di origini italiane in settimana ha fatto più volte riferimento ad una sua collaborazione con i Marvel Studios, senza mai però rivelare per quale film (o serie tv).