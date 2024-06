Fonte : quotidiano di 1 giu 2024

Berlino, 1 giugno 2024 – Ancora un'aggressione a un politico in Germania. Questa volta nel mirino è finito il democristiano Roderich Kiesewetter. La campagna elettorale per le Europee sembra non avere pace all'indomani del brutale attacco a un esponente di estrema destra e anti Islam a Mannheim.

Germania | aggressione a un altro politico Clima rovente verso le Europee