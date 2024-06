Fonte : periodicodaily di 1 giu 2024

D'altra parte, ha ribadito Biden, "Hamas. (Adnkronos) – "E' ora che questa guerra finisca". In un discorso alla Casa Bianca, il presidente Usa Joe Biden ha esortato più volte Hamas a "cogliere l'opportunità" dell'ultima proposta sul tavolo su tregua e ostaggi, il piano "in tre fasi" di Israele per porre fine al conflitto a Gaza.

Gaza Biden | E’ ora che guerra finisca Hamas accetti piano Israele