G7 Puglia tornano i controlli alle frontiere | Schengen sospeso dal 5 al 18 giugno

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 1 giugno 2024) Articolo pubblicato sabato 012024, 12:31 Come comunicato dal Ministero dell’Interno, in vista del vertice del G7, il regime disarà temporaneamente, con il ripristino deiterrestri, marittime e aeree. Questa misura sarà in vigore per due settimane, dal 5 al 182024, al fine di garantire la L'articolo G7dal 5 al 18proviene da Il Difforme. .