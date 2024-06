Fonte : sbircialanotizia di 1 giu 2024

Lo ha detto ai cronisti la premier Giorgia Meloni, nel. Per il Financial Times Biden e il presidente ucraino firmeranno un accordo di sicurezza in quei giorni Ci sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al G7 in Puglia, dal 13 giugno a Borgo Egnazia.

G7 Meloni | Ci sarà anche Zelensky al summit