Formia si finge operatore bancario e si fa pagare 9mila euro | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – A, i carabinieri della locale Stazione, a seguito di mirata attività investigativa deferiva in stato di libertà un uomo classe 2000 di origini calabresi per il reato di frode informatica. Nello specifico, i militari hanno potuto accertare che il malfattore aveva contattato, a mezzo di un’utenza telefonica, intestata fittiziamente ad un cittadino del Bangladesh, un cittadino dial quale,ndosi undi un rinomato istituto di credito, proponeva di eseguire una transazione finanziaria dell’importo di9.000 dal proprio conto corrente ad una carta ricaricabile di cui forniva alla ignara vittima il numero di riferimento. Quest’ultimo, dava il proprio consenso e autorizzava la transazione disvelando i propri codici e le coordinate bancarie e il denaro così ingiustamente sottratto dal conto corrente, è stato utilizzato per acquisti sul web.