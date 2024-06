Fonte : infobetting di 1 giu 2024

I campioni uscenti vanno sul campo dell’ FK Haugesund per cercare di tornare alla vittoria e porre fine a questa striscia negativa di risultati. Due punti in fatti in 3 gare hanno annullato di fatto la fuga del Bodo/Glimt in vetta all’Eliteserien, con il Brann Bergen che ha appaiato la squadra di Knutsen a quota 24 punti.

FK Haugesund-Bodo Glimt domenica 02 giugno 2024 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici