Fonte : sbircialanotizia di 1 giu 2024

Cinquanta metri per quaranta, per un peso di quattrocentocinquanta chilogrammi. Sono i numeri che raccontano la grandezza del drappo tricolore di duemila metri quadrati che domani, come da tradizione, per il 78° anniversario della Festa della Repubblica sarà calato dalla facciata più alta del Colosseo da un contingente di 70 vigili del fuoco, provenienti da.

Festa della Repubblica 70 vigili del fuoco vestiranno Colosseo di Tricolore ieri notte le prove