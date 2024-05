Ferrara getta gattini dall’auto | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024), 31 maggio 2024 – Guai in vista per un 76enne del copparese. Nei giorni scorsi due gatti neonati sarebbero stati abbandonati,ti da un’auto, lungo viale Idris Ricci a Copparo, con l’autista che avrebbe tentato di allontanarsi e passare inosservato. Tentativo vano poiché è stato notato da altra persona che, dopo averne rilevato il numero di targa, lo ha riportato ai carabinieri. I militari di Copparo hanno recepito l’informazione e hanno sviluppato una rapida indagine, ricostruendo la vicenda e assumendo dati dai testimoni che hanno assistito alla scena, giungendo velocemente alla identificazione del responsabile. Per l’uomo ora è scattata la denuncia per abbandono e maltrattamento di animali.