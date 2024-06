Fonte : sportface di 1 giu 2024

Ad accendere i già calorosissimi tifosi del club turco ci ha pensato l’account Twitter del club, che ha postato un video in cui lo stesso Mourinho dà appuntamento ai supporter dei canarini, invitandoli a non prendere impegni per domani: “Ci vediamo allo stadio Sukru Saracoglu, è ora di iniziare il nostro viaggio assieme“, le parole del portoghese.

Fenerbahce Mourinho dà appuntamento ai tifosi | Ci vediamo domani allo stadio