Fonte : infobetting di 1 giu 2024

Si riparte dal 6-2 in favore del NAC Breda maturato nella partita di andata del 28 maggio, con l’Excelsior Rotterdam che ha subito tre gol nell’ultima parte di gara quando era rimasto in nove uomini per il rosso diretto comminato a Lance Duijvestijn al 38?, sul risultato di 1-1, e il secondo giallo mostrato ad InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici .

Excelsior Rotterdam-NAC Breda spareggio promozione retrocessione 02 giugno 2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici