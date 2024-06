Europee gli ultimi comizi dei leader e le assenze tattiche per non turbare l' elettorato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) Via dai social e dalle tv (seppur senza confronti) e tutti in piazza. Per poi, certo, condividere sui social i momenti salienti delo a uso e consumo delle rispettive curve di tifosi. E’ il b... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.