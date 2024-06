Esposito si muove una retrocessa! Stankovic? Inter incline ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024) Sebastianopotrebbe non rimanere alla Sampdoria, poiché si è fatta un’altra squadra appena scesa in Serie B.e Sampdoria ragionano pure su. MERCATO IN BALLO ? Tra l’e la Sampdoria è in atto un asse di mercato piuttostoessante. Lo scorso anno i due club hanno lavorato su tre giocatori: Sebastiano, Filiped Emil Audero. I primi due hanno giocato piuttosto bene a Genova, disputando anche i playoff per salire in Serie A. Sogno infranto dal Palermo al Barbera. Quanto al portiere italo-indonesiano, ha vinto lo scudetto dall’nel ruolo di comprimario di Yann Sommer. Per lui il futuro sarà comunque lontano da Milano e probabilmente anche dalla Liguria. Ma occhio, invece, ai due giovani., trae Sampdoria discorsi diversi SITUAZIONI DIVERSE ? Siache il figlio d’artehanno avuto un ruolo da protagonisti nella Sampdoria di Pirlo.