Era sfuggito all’arresto a novembre latitante del clan Abbinante preso dai carabinieri

(Di sabato 1 giugno 2024) GIUGLIANO – Lo scorso 7eraalla cattura ma i suoi giorni di latitanza sono finiti questa notte alle 2. Parliamo del 35enne Alessio Cuomo, contiguo al– attivo nel quartiere Scampia e, in particolare, nelle “roccaforti” del rione Monterosa, Ises e zona della cd. “33”. L’uomo era tra i 37 indagati nell’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della DDA partenopea e eseguita daidella compagnia Stella. Erama idel nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, con il prezioso contributo del nucleo operativo della compagnia Stella, non avevano mai smesso di cercarlo. Web patrolling, analisi delle immagini di videosorveglianza e pedinamenti vecchio stile hanno portato ia Giugliano in Campania.